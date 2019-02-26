В Тюмени завершился первый сезон игр интеллектуального клуба #MassOn

СЕГОДНЯ 14:11 2019-02-26T14:11:32+03:00

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Битвой с «четвертой властью» завершился первый сезон игр интеллектуального клуба #MassOn. Ни один журналист не пострадал.

Февральская встреча бизнесменов-интеллектуалов была посвящена поиску ответов на вопросы, подготовленные первым заместителем генерального директора «Сибинформбюро», основателем студии Mamontov Production - Романом Мамонтовым, и, конечно, благотворительности.

- За предыдущий год Тюменскому отделению "Российского детского фонда" было передано деньгами и материальными ценностями 660 тысяч 224 рубля. Использовано 636 150,38 руб., - рассказывает заместитель председателя отделения Галина Сушинских. - В основном эти средства были направлены на благотворительные акции: "Портфель первокласснику" (приобретено 35 портфелей и канцелярия к ним), "Письма желаний", новогодние мероприятия-2018 (Фонд оплатил для 60 детей сладкие подарки; для участников акции "Письмо Деду Морозу" закупили 10 смартфонов, 3 ноутбука, лыжный комплект. А 33 подарка от членов клуба #MassOn участникам новогодних акций были куплены напрямую)".

Также благодаря средствам, собранным на играх клуба и Зимнем благотворительном интеллектуальном турнире для программы "Дети -инвалиды" приобретена коляска. По Социальному проекту "Банк потребностей" куплен духовой шкаф для семьи с 11 детьми, зимние куртки, вещи для детей из семьи, пострадавшей от пожара, двухъярусная кровать. В настоящий момент Фонд планирует использовать остаток средств с 2018 года и февральские поступления от завершающей игры сезона на приобретение мебели многодетным малообеспеченным семьям.

- Февральская игра изобиловала сложными вопросами и подводными камнями, - рассказывает постоянный игрок клуба, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова, - но моим любимым стал вопрос об американском инженере русского происхождения, изобретателе телевидения - Владимире Зворыкине. Он умер в 1982 году в Принстоне. Через несколько лет его дом купила семья неких Оуэнов. В интервью журналистам они говорили, что у этого дома есть какая-то особая энергетика, и очень удивлялись, что они не нашли в доме... Чего именно? Правильный ответ: телевизора. Оказывается, в доме изобретателя телевидения не было телевизора, хотя это его изобретение перевернуло мировую цивилизацию!

Новый сезон #MassOnClub стартует 5 марта. Вопросы и кейсы для этой игры подготовят знаменитые тюменцы: последний председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко, олимпийская чемпионка по биатлону Альбина Ахатова, российский эстрадный певец Алексей Чумаков, блоггер-милионник Софья Броян и многие другие.

Средства, собранные от первой игры сезона, будут направлены Тюменским отделением "Российского детского фонда" на пополнение сельских библиотек профориентационной литературой для подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU