2019-02-26T14:00:05+03:00
Общество

На открытках к 8 марта тюменцы могут поставить особые штемпели

Обращаться на почту за праздничными оттисками можно с 1 по 10 марта
Маргарита КАЛИНКИНА
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Праздничные штемпели к 8 марта можно поставить на письма и открытки на почте в Тюмени. В центральном отделении почтовой связи Тюмени 625000 можно украсить маркированную продукцию специальными художественными штемпелями «С праздником 8 марта», «Счастливая весть» и «Посткроссинг».

Памятные оттиски являются разновидностью календарного штемпеля и используются только для праздничных дат или важных событий. Они отличаются от стандартного штемпеля дополнительным текстом, рисунком и способами применения.

Оттиски специальных почтовых штемпелей являются украшением коллекций филателистов и памятным подарком всем получателям почтовой корреспонденции.

Поставить необычный оттиск можно с 1 по 10 марта в окне №7 в часы работы почтового отделения 625000 по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 56, сообщили в пресс-службе Тюменского филиала Почты России.

- По просьбе тюменских посткроссеров художественный штемпель «Счастливая весть» теперь будет доступен для клиентов тюменской почты постоянно. Его тематика подойдет для любого повода: почтового поздравления родителей с рождением малыша, или им можно украсить письмо маме, в котором Вы расскажете о своих достижениях», - отметила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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