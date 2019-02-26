Коммунальщики спешно чистят дворы Тюмени от снега

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-26T13:44:26+03:00

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Из дворов Тюмени идет активный вывоз снега. С наступлением теплой погоды, многие пешеходные зоны превращаются в кашу и горожане начинают вязнуть на не чищенных тротуарах и дорогах.

Все работы идут по графику, отмечают в администрации города. В нынешнем году зима оказалась более снежной, за четыре месяца выпало 98 мм осадков. Это слой снега примерно в 1,6 м.

- Одномоментно ликвидировать сугробы во всех дворах – невозможно. У организаций, занятых на очистке города, есть планы и графики вывоза осадков, - отметил руководитель управы Ленинского округа Роман Воллерт.

Тех, кто не убирает территории вовремя, привлекают к административной ответственности. По словам Воллера, количество постановлений о правонарушениях в этой части увеличилось в два раза.

За исполнением графиков следят квартальные.

- В основном наказывают тех, кто не чистит кровли от наледи и сосулек. Многие управляющие компании уже научены прошлогодним опытом, теперь им проще сделать свою работу качественно, чем получить штраф, - отмечает квартальный имущественного комплекса № 1 Службы заказчика по благоустройству Ленинского административного округа Дмитрий Семёнов.

Заместитель директора компании «Жилкомсервис» (подрядной организации УК «Жилсервисуют») Александр Оболенинов рассказал, что его сотрудники с 29 декабря работают в две смены. За все это время было только три выходных - 1 и 7 января, и 23 февраля.

- Чтобы вывезти снег из дворов грузовики делают 20 рейсов в день, работая в две смены, - говорит он.

Коммунальщики призывают горожан убирать из дворов автомобили, когда видят объявления об уборке снега. На пустых территориях производительность работ увеличивается в три раза. Тюменцев также просят терпимей относиться к шуму техники.

По всем вопросам, возникающим по уборке снега, то следует обращаться в управы административных округов. Также можно написать сообщение на портал «Тюмень – наш дом».

К слову, у горожан действительно много вопросов. В группе "Тюмень - наш дом" в социальной сети "ВКонтакте" горожане возмущены сугробами и не чищенными территориями у своих домов и инитересуются, где можно посмотреть графики уборок и вывоза снега.

ИСТОЧНИК KP.RU