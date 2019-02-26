Исторический фильм «Тобол» обогнал по популярности обладателя «Оскара»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-26T13:07:00+03:00

Сборы картины уже составляют более чем в два раза в сравнении с голливудской драмой

Изменить размер текста: A A

За первые четыре дня проката исторический фильм «Тобол» собрал около 1,2 млн долларов (79 млн. рублей) заняв четвертое место в кинопрокате в России и странах СНГ. Картина обогнала более чем в два раза обладателя премии «Оскар», комедийную биографическую драму «Зеленая книга» (0,5 млн долларов - 33 млн рублей). Такие данные приводит портал http://kinodata.pro.

Напомним, премьера фильма состоялась 21 февраля и сразу вошла в ТОП-5 фильмов, которые чаще всего выбирали зрители в кинотеатрах страны. Киноистория снята по мотивам одноименного романа Алексея Иванова и показывает жизнь и события, происходившие в Тобольске 18 века. В картине есть исторические и вымышленные персонажи и события. В Тюмени и Тобольске премьера фильма состоялась раньше и с участием актеров, исполнивших главные роли.

Лидером рейтинга стал мультфильм «Как приручить дракона 3», стартовавший в один день с «Тоболом». За время проката третья часть популярной франшизы собрала 11,15 млн долларов (734 млн руб). На втором месте по популярности боевик Роберта Родригеса и Джеймса Кэмерона «Алита: Боевой ангел», вышедший 14 февраля. Фильм собрал 2,4 млн долларов (158 млн руб). На третьем - российский фильм от «Квартета И» «Громкая связь», премьера которого состоялась 14 февраля. Он собрал за указанные даты 2 млн долларов (131 млн 700 тыс. рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU