Прокуратура обжаловала решение суда по делу экс-депутата Дмитрия Еремеева

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-26T12:19:36+03:00

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Прокуратура Тюменской области обжаловала условный срок экс-спикеру гордумы Тюмени Дмитрию Еремееву. На приговор Тюменского районного суда сегодня, 26 февраля, подана апелляция.

Напомним, что бывший депутат признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Он около полуночи 24 июня 2018 года на 178 км автомобильной дороги Р254 «Иртыш» в Тюменском районе пошел на обгон на своем внедорожнике Toyota Land Cruiser и на встречной полосе столкнулся с такси Toyota Avensis. Встречный автомобиль загорелся, в результате водитель и пассажир погибли на месте.

Дмитрий Еремеев признал свою вину в ДТП. Суд назначил ему условное лишение свободы на 3 года, лишив на 2 года и 10 месяцев водительских прав. Прокуратура области не согласна с таким решением, считая его мягким и настаивает на реальном сроке, пояснили в надзорном ведомстве.

Теперь апелляционное представление предстоит рассмотреть судебной коллегии по уголовным делам Тюменского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU