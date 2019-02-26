Кофейни - самый любимый готовый бизнес у тюменских хипстеров

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-26T12:02:33+03:00

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Кофейни и смузи-бары - самый любимый бизнес у тюменских хипстеров. Именно эти проекты вызывают наибольший интерес на рынке готового бизнеса Тюмени. По запросам портала Авито запросы на кофейни и смузи-бары составляют 80%.

На втором месте с большим отставанием оказались вейп-шопы, ими интересуются 16%. Барбершопами интересовались только 4% возможных бизнесменов.

Эксперты отмечают, что похожая ситуация в целом по стране. Сейчас готовую кофейню в Тюмени можно приобрести в среднем за 685 372 рублей. Причем за год этот бизнес подорожал на 67%. В среднем по стране кофейни стоят 817 751 рублей поднявшись за год в цене на 15%. Самые дешевые из них в Челябинске - 187 736 рублей (-68%), а самые дорогие в Ульяновске - 1 886 250 рублей (+75%) .

Любопытно, что вейп-шопы за год подорожали на 433% и остаются самым доступным по цене готовым бизнесом для хипстеров.

ИСТОЧНИК KP.RU