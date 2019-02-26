Тюменцы поддерживают инициативы президента по поддержке семей с детьми-инвалидами

СЕГОДНЯ 11:08 2019-02-26T11:08:21+03:00

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Более 6,4 тысячи семей с детьми-инвалидами сейчас проживает в Тюменской области. Они получают самую разную социальную поддержку, как из федерального, так и регионального бюджетов.

Например, с 2017 года в Тюменской области введена новая региональная мера соцподдержки по приобретению расходных материалов к инсулиновым помпам для детей, страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом 1 типа. За счет областного бюджета предоставляются путевки в специализированные реабилитационные центры региона. Частично возмещаются расходы на оплату жилья и коммунальных услуг (в том числе обращения с твердыми бытовыми отходами), расходы на уплату взноса на капитальный ремонт, льготный проезд и другие.

С 1 июля 2019 года пособие семьям с детьми-инвалидами планируется увеличить почти в два раза - с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей. Такое предложение внес президент РФ Владимир Путин в своем послании.

- Эту меру поддержки можно только приветствовать. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, - одна из тех категорий, где помощь не может быть чрезмерной, - считает председатель общественного совета при Департаменте социального развития Тюменской области, исполнительный директор Фонда общественной дипломатии «Диалог» Екатерина Фролова. - Но я хотела бы сосредоточиться на другом. Сейчас, чтобы получить инвалидность, а значит и право получать пособие, льготные путевки, инвалиды, в том числе и дети, вынуждены периодически проходить освидетельствование. Это очень сложно. Цифровизация медико-санитарной экспертизы, о которой говорил президент, значительно упростит процедуру, отменит необходимость личного присутствия при сборе многочисленных справок. Избавление инвалидов от хождений за справками означает снятие одного из самых сложных барьеров на пути к повышению качества оказания государственных услуг, это огромный шаг вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU