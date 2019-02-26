Тюменцам предложили назвать места отдыха, где нужен ремонт

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-26T10:48:05+03:00

Из более 80 скверов и парков нужно выбрать самые нуждающиеся в обновлении

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Какие парки, скверы и бульвары предстоит благоустроить в 2020 году, будут решать сами жители Тюмени. Голосование начнётся на портале "Я решаю" 28 февраля. Горожанам предложена 81 территория. Среди проектов Аллеи "Молодоженов" и "Десятиклассников", скверы: "Комсомольский", "Болгаро-Советской дружбы", "Святителя Филофея", "Славянский", "Школьный", "Телевизионный", зоны отдыха по улице Энгельса и у карьера "Утиный", и многое другое.

Итоги голосования подведут уже в начале марта. Работы по благоустройству в первую очередь начнутся на тех участках, которые наберут наибольшее количество голосов. Там обновят освещение, установят или отремонтируют детские и спортивные площадки, посадят деревья, появится вай-фай.

Познакомиться с полным списком объектов можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU