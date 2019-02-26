В Тюменской Областной клинической больнице №2 заработала единая справочная служба

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-26T10:19:21+03:00

Теперь всю информацию о поликлиниках и отделениях можно узнать в одном месте

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Единая справочная служба заработала в Областной клинической больнице №2 Тюмени. Теперь по многоканальному телефону 56-22-02 можно записаться на прием к врачу, вызвать доктора на дом, а также получить любую справочную информацию о клинике.

К службе подключены все структурные подразделения больницы: три поликлиники – взрослая, детская и травматологическая, а также справочные службы взрослого и детского стационаров. Справочная работает с 8.00 до 20.00 часов ежедневно, включая праздничные и выходные дни.

- Ежедневно в ОКБ №2 поступает до нескольких сотен звонков. Бывает, что дозвониться до регистраторов с первого раза не получается. Новый сервис призван решить эту проблему и тем самым повысить качество и доступность медицинской помощи, - отметили в пресс-службе лечебного учреждения.

Уже сейчас специалисты call-центра пользуются специальной программой обработки и хранения любой информации, которая может потребоваться для ответа гражданам, а всю поступающую информацию отмечают в электронном журнале в режиме реального времени. Этим журналом, в свою очередь, пользуются педиатры и терапевты.

Несколько дней call-центр будет работать в тестовом режиме, после чего в программное обеспечение, если потребуется, будут внесены изменения.

В больнице со временем планируют увеличивать функционал справочной службы. При этом в ОКБ №2 наряду с единым номером 56-22-02 как и прежде действуют телефонные номера регистратур приёмных отделений стационаров (взрослого – 28-70-21 и 20-76-77; детского – 20-80-16), которые функционируют круглосуточно. В прежнем режиме работает и телефон Центра здоровья взрослой поликлиники - 28-72-30.

ИСТОЧНИК KP.RU