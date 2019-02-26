В Тюмени пройдет сплошная проверка водителей

СЕГОДНЯ 09:53 2019-02-26T09:58:29+03:00

Проверять автомобилистов будут в среду с утра

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Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет в Тюмени утром 27 февраля. Наряды полка ДПС ГИБДД будут выявлять пьяных автомобилистов в Ленинском административном округе областного центра.

В ГИБДД отмечают, что проверка, как правило, проходит оперативно, без затрат времени для водителей, соблюдающих Правила дорожного движения.

В этом году инспекторы ДПС отстранили от управления транспортом на дорогах региона 1194 нетрезвых водителя, в том числе 152 повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU