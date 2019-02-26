2019-02-26T09:58:29+03:00
Авто

В Тюмени пройдет сплошная проверка водителей

Проверять автомобилистов будут в среду с утра
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюмени пройдет сплошная проверка водителейВ Тюмени пройдет сплошная проверка водителейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет в Тюмени утром 27 февраля. Наряды полка ДПС ГИБДД будут выявлять пьяных автомобилистов в Ленинском административном округе областного центра.

В ГИБДД отмечают, что проверка, как правило, проходит оперативно, без затрат времени для водителей, соблюдающих Правила дорожного движения.

В этом году инспекторы ДПС отстранили от управления транспортом на дорогах региона 1194 нетрезвых водителя, в том числе 152 повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской Областной клинической больнице №2 заработала единая справочная служба
Шесть школ и три сада Тюменской области закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Зимний День здоровья в Тюмени будет сытым и азартным
Сбербанк начал дистанционное онлайн-обслуживание ипотечных заемщиков
Тюменка стащила у собутыльника деньги с мобильного банка
Спешил к жене: тюменского пенсионера накажут за перелом плеча 6-летней девочке
Многодетные семьи Тюменской области получили скидки на вывоз мусора
Александр Моор: к 2021 году в Тюменской области создадут еще более трех тысяч мест в детских садах
В Тюмени пропал 38-летний Вячеслав Курмелев
Закрыл двери и уехал: тюменцы обсуждают случай с женщиной и двумя детьми на остановке
Погода 26 февраля в Тюмени: солнечно и ветрено
Численность Тюменской области на 1 января 2019 составило 1 млн 518 тысяч человек
В Тюменской области качество сельхозпродукции повышают роботы и установки
2019 год в Тюменской области объявлен Годом племенного животноводства
В Тюменской области стремительно развивается цифровое здравоохранение
В Тюменской области большое внимание уделяется развитию педиатрической инфраструктуры
В 2019-2020 годах в Тюменской области планируется создать более трёх тысяч мест в детских садах
Ветеранам и инвалидам Тюменской области возмещают расходы на оплату коммунальных услуг
В Тобольске предлагают создать Музей носков и картинг центр
Пока никто не видел: двухлетний малыш в Тюмени наелся сушеных мухоморов
В Тюмени пройдет продовольственная ярмарка местных производителей
При ремонте дороги улицы Одесской в Тюмени спилят 70 деревьев
Хотела помочь: тюменка воткнула нож в спину своему знакомому
На ремонт тюменской филармонии потратят более 105 миллионов рублей
Тюменский ледолаз выиграл Кубок Мира 2019 года