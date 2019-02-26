СЕГОДНЯ 09:31 2019-02-26T09:34:26+03:00

Шесть школ и три сада Тюменской области закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа Фото: Ольга Крыльцова

Еще шесть школ и пять садов работают частично

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В шести школах и трех садах Тюменской области приостановлены занятия из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Частично приостановлен учебный процесс в шести школах (14 классов), 5 детских садах (6 групп).

При этом санитарные врачи отмечают, что в целом по региону заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 32%. Тем не менее профилактические мероприятия в регионе сохраняются.

Тюменцам напоминают, что лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Болеют гриппом в основном не привитые. Вместе с тем от ОРВИ прививка не защищает.

Самое серьезное осложнение при респираторных вирусных инфекциях — это пневмония. В целях предупреждения осложнений имеет значение своевременно проведенная иммунизация против пневмококковой и гемофильной инфекций.

В целях профилактики ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует:

- чаще проветривайте помещения и проводите влажную уборку;

- регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми;

- увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;

- избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями;

- при посещении медицинских организаций, мест с большим пребыванием людей пользуйтесь одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.

- ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

С целью недопущения распространения ОРВИ и гриппа лица, имеющие признаки острых респираторных инфекций, не должны допускаться в организованные коллективы.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться к врачу. Не занимайтесь самолечением!

Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии областного управления Роспотребнадзора: 8-9044-92-92-30.

ИСТОЧНИК KP.RU