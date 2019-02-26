Зимний День здоровья в Тюмени будет сытым и азартным

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-26T09:11:45+03:00

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В зимний День здоровья жителей Тюмени ждет много самых разных развлечений. Праздник 2 марта с 11 часов развернется сразу на десяти площадках. Самые разные конкурсы и состязания приготовлены для всех возрастов горожан - от дошколят до пенсионеров.

Главной площадкой праздника станет стадион «Строймаш» (ул. Индустриальная, 49а). Здесь малышей и их родителей ждут традиционные «веселые старты». Любители испытать себя на прочность смогут выполнить нормативы комплекса ГТО и принять участие в мастер-классе по street-workout. Также в этот день на стадионе предусмотрен бесплатный прокат коньков.

Все желающие смогут сыграть в напольные шашки, присоединиться к эстафетам «Бампербольный футбол», «Футбоулинг», «Хоккейтлон» и «Баскеттлон», «Гоночный тюбинг» и «Полоса препятствий». Для гостей старшего поколения пройдет марафон по скандинавской ходьбе и мастер-класс по дыхательной гимнастике.

Каждый зарегистрированный гость праздника получит маршрутный лист, на котором необходимо будет отметить все «станции». Выполнив задания, лист нужно вернуть на регистрацию и получить взамен билет для участия в розыгрыше призов.

Благодаря партнерам призовой фонд весьма внушителен. От агрохолдинга «Юбилейный» на всех десяти площадках, включая главную, в этот день будут разыграны сертификаты на мясную продукцию высочайшего качества. ООО «Проспект» для праздника на главной площадке приготовил такие призы, как гироскутер, смарт-часы, лыжи, коньки и другой спортивный инвентарь.

Организаторы обещают сделать День здоровья азартным, веселым, «вкусным» и полным сюрпризов!

Перечень интерактивных площадок:

- сквер Комсомольский (р-н Московского тракта)

- СДЮСШОР № 1 (ул. Н. Фёдорова, 8)

- СК «Строймаш» (СДЮСШОР «Прибой», ул. Индустриальная, 49а)

- лесопарк «Гилевская роща» (ул. Гилёвская роща, 1)

- стадион МАОУ СОШ № 63 (ул. Моторостроителей,6)

- стадион ДЮСШ «Водник» (ул. Судоремонтная, 2б)

- стадион МАОУ СОШ № 67 (ул. Домостроителей, 2а)

- площадка по улице Александра Пушкина, 2

- площадка ДЮСШ «Старт 21 век» (ул. Высотная, 1, корп. 4)

- площадка на стадионе аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2).

ИСТОЧНИК KP.RU