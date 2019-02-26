Тюменка стащила у собутыльника деньги с мобильного банка

СЕГОДНЯ 08:38 2019-02-26T08:38:14+03:00

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Жительница Голышмановского района пропила деньги своего знакомого. Она стащила их с помощью мобильного банка.

Преступление было совершено во время совместного распития спиртных напитков. Мужчина проводил время в компании женщин. Одна из них попросила мобильный телефон, чтобы позвонить. Взяв мобильник, она поняла, что может легко зайти в приложение «Сбербанк Онлайн» и воспользовалась этим. Злоумышленница перевела себе на счет 8 тысяч рублей, а затем несколько дней оплачивал сотовую связь и спиртное.

Пропажу денег мужчина обнаружил не сразу, но как понял, сразу обратился в дежурную часть. Воровку вычислили сразу и в течение суток задержали. Свою вину женщина признала полностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 3 статьи 158 УК РФ. Сельчанке грозит лишение свободы до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU