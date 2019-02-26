2019-02-26T07:58:47+03:00
Происшествия

Спешил к жене: тюменского пенсионера накажут за перелом плеча 6-летней девочке

Мужчина признал свою вину во всем
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени будут судить водителя, из-за которого в ДТП 6-летняя девочка получила перелом плеча.

Авария произошла 23 ноября 2018 года. 68-летний мужчина на ВАЗ 2121 поехал к супруге в больницу в Патрушева. По версии следствия, он ехал слишком быстро, не учитывая, что асфальт мерзлый. Не доезжая до перекрестка на Патрушева, водитель обнаружил, что двигавшийся в попутном направлении автомобиль Chevrolet Aveo перестроился в его полосу. Чтобы не столкнуться с автомобилем, водитель вместо того, чтобы сбавить скорость, выехал на встречную полосу и зацепил Hyundai Solaris. В иномарке на заднем сиденье ехала 6-летняя девочка. При столкновении она получила перелом плеча.

Водитель признал свою вину в ДТП.

Прокуратура Тюмени утвердила обвинение и направила уголовное дело в суд. На основании ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) водителю грозит несколько видов наказаний, самое суровое из которых - лишение свободы до 2 лет с лишением водительских прав до 3 лет, сообщили в городской прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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