Многодетные семьи Тюменской области получили скидки на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 07:20 2019-02-26T07:20:23+03:00

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Многодетные семьи Тюменской области будут частично платить за услуги по вывозу мусора. В расчетах коммунальных платежей не будут учитывать несовершеннолетних детей. За них полную стоимость тарифа будет компенсировать областной бюджет. Самим родителям предоставляется скидка в 30%.

Мера социальной поддержки предусмотрена с 1 января 2019 года для многодетных семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум в регионе. Сейчас его величина составляет 10 450 рублей.

Первая выплата будет произведена в апреле, сообщили в пресс-службе областного Департамента социального развития. Возмещение будет осуществлено на плату за обращение с твердыми коммунальными отходами за 1-2 квартал 2019 года.

Помощь гражданам в оплате жилого помещения и коммунальных услуг также оказывают органы муниципальной власти. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, превышают 22%. Проверить право на получение субсидии можно в любом из пунктов ТРИЦ, телефон горячей линии 399-399, либо в комплексном центре социального обслуживания населения в муниципальных районах по месту жительства.

В настоящее время более 200 тысяч жителей Тюменской области пользуются мерой социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату коммунальных услуг, в том числе услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами. Это ветераны войны, труда, инвалиды, реабилитированные лица, граждане, пострадавшие от воздействия радиации и другие категории. Размер возмещения расходов составляет от 50% до 100% от действующего тарифа на коммунальные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU