Александр Моор: к 2021 году в Тюменской области создадут еще более трех тысяч мест в детских садах
Более трех тысяч мест в детских садах Тюменской области будет создано к 2021 году. Таким образом будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования в регионе.
Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
- Я знаю, насколько актуален для родителей вопрос об устройстве ребенка в детский сад. Проблема известна, решение есть. Уже второй год ведем работу по созданию мест в дошкольных учреждениях. Ремонтируем действующие сады, строим новые, - отметил он.
В 2018 году было введено больше двух тысяч мест, половина из них — для детей ясельного возраста. Новые детские сады на полгода раньше срока открылись в Тюмени в микрорайонах «Тюменский-2» и «Ново-Патрушево».
- Сбавлять темпы не планируем — создадим еще более трех тысяч мест в детских садах для малышей и к 2021 году обеспечим стопроцентную доступность дошкольного образования, - пообещал глава региона.
Пост вызвал большой отклик у тюменцев. Родители малышей, которые ждут своих мест в садах, стали оставлять свои комментарии. Так, по словам жителей Тюменского района, самая острая проблема не только с садами, но и с местами в школе в поселке Московский. Граждане также рассказали, как им приходиться выходить из положения, когда необходимо выходить на работу, а у ребенка, даже старше 3-х лет, нет места в саду.
ИСТОЧНИК KP.RU