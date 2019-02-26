2019-02-26T07:01:56+03:00
Общество

Александр Моор: к 2021 году в Тюменской области создадут еще более трех тысяч мест в детских садах

Через 2 года в регионе будут все обеспечены местами и в яслях, и в садах
Маргарита КАЛИНКИНА
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Более трех тысяч мест в детских садах Тюменской области будет создано к 2021 году. Таким образом будет обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования в регионе.

Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Я знаю, насколько актуален для родителей вопрос об устройстве ребенка в детский сад. Проблема известна, решение есть. Уже второй год ведем работу по созданию мест в дошкольных учреждениях. Ремонтируем действующие сады, строим новые, - отметил он.

В 2018 году было введено больше двух тысяч мест, половина из них — для детей ясельного возраста. Новые детские сады на полгода раньше срока открылись в Тюмени в микрорайонах «Тюменский-2» и «Ново-Патрушево».

- Сбавлять темпы не планируем — создадим еще более трех тысяч мест в детских садах для малышей и к 2021 году обеспечим стопроцентную доступность дошкольного образования, - пообещал глава региона.

Пост вызвал большой отклик у тюменцев. Родители малышей, которые ждут своих мест в садах, стали оставлять свои комментарии. Так, по словам жителей Тюменского района, самая острая проблема не только с садами, но и с местами в школе в поселке Московский. Граждане также рассказали, как им приходиться выходить из положения, когда необходимо выходить на работу, а у ребенка, даже старше 3-х лет, нет места в саду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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