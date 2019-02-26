В Тюмени пропал 38-летний Вячеслав Курмелев
В Тюмени пропал 38-летний Вячеслав Валерьевич Курмелев. 23 февраля в 9 часов вечера он вышел из дома по улице Немцова и до сих пор не вернулся.
Вячеслав Валерьевич среднего телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза карие. Был одет в светло-синие джинсы, темную куртку и черную вязанную шапку.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Вячеславе Валерьевиче, просят сообщить по телефонам:
02/112 полиция, 8(3452) 794014, 794010 - дежурная часть отдела полиции№4, 8(3452) 793832, 793227 - УУР УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО “Белая Сова - Тюмень”. Можно также написать на почту poisksova@gmail.com.
ИСТОЧНИК KP.RU