2019-02-26T06:37:22+03:00
Происшествия

В Тюмени пропал 38-летний Вячеслав Курмелев

О мужчине ничего не известно с 23 февраля
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени пропал 38-летний Вячеслав КурмелевВ Тюмени пропал 38-летний Вячеслав Курмелев
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В Тюмени пропал 38-летний Вячеслав Валерьевич Курмелев. 23 февраля в 9 часов вечера он вышел из дома по улице Немцова и до сих пор не вернулся.

Вячеслав Валерьевич среднего телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза карие. Был одет в светло-синие джинсы, темную куртку и черную вязанную шапку.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Вячеславе Валерьевиче, просят сообщить по телефонам:

02/112 полиция, 8(3452) 794014, 794010 - дежурная часть отдела полиции№4, 8(3452) 793832, 793227 - УУР УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО “Белая Сова - Тюмень”. Можно также написать на почту poisksova@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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