Численность Тюменской области на 1 января 2019 составило 1 млн 518 тысяч человек

СЕГОДНЯ 21:43 2019-02-25T21:43:30+03:00

Это на 19,6 тысяч человек больше, чем в 2017 году

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В 2018 году численность населения региона впервые превысила 1,5 миллиона человек. Такие цифры предоставил департамент экономики Тюменской области в отчёте «Основные итоги социально-экономического развития Тюменской области (без автономных округов) за 2018 год».

Число жителей на 1 января 2019 года составило 1 млн 518 тыс. человек, тогда как 1 января 2018 года численность населения составляла 1 млн 498 тысяч человек. Соответственно за год население увеличилось на 19,6 тысяч человек. Естественный прирост населения за январь-декабрь 2018 года составил 4 тыс. 266 человек, миграционный прирост за январь-ноябрь 2018 года – 14 тыс. 793 человека.

Вместе с населением растёт и промышленное производство, а также реальная заработная плата, продолжилась реализация инвестиционных проектов, увеличивался розничный товарооборот и продолжился рост численности населения области. Индекс промышленного производства за 2018 год составил 110,1% к уровню 2017 года. Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 113,8%. В общей сложности добыто 12,5 млн тонн нефти (113,8% к уровню 2017 года).

Индекс производства обрабатывающего сектора составил 108,8%. В производстве кокса и нефтепродуктов – 115,2%. Производство пропана и бутанасжиженных на Тобольской промышленной площадке увеличилось на 7,5%, но снизилось производство дизельного топлива на 9,9%. В металлургическом производстве – 114,4%, производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 139,9%, производстве машин и оборудования – 106,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU