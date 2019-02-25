2019-02-25T20:52:57+03:00
Экономика

В Тюменской области качество сельхозпродукции повышают роботы и установки

Новинками уже заинтересовались некоторые предприятия
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области качество сельхозпродукции повышают роботы и установкиВ Тюменской области качество сельхозпродукции повышают роботы и установкиФото: Татьяна Коркина
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Качество сельскохозяйственной продукции на предприятиях Тюменской области помогают повышать роботы и установки. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, на животноводческом комплексе «Маяк», например, внедрили систему контроля за кормлением, с помощью животные получают корм точно по рецепту.

В память машины заложены рецепты, в которых прописано, сколько нужно силоса, сена и других ингредиентов для того или иного животного. Специалист во время работы видит все показатели на специальном дисплее, в т.ч. и то, в какой очерёдности нужно загружать сельскохозяйственные культуры. После погрузки умная система тут же сообщает об этом. Здесь же применяется программа, которая контролирует состояние каждой коровы. На шее животного висит передатчик, который и посылает всю информацию на главный компьютер.

Ещё одна интересная установка – мини-помощник для аграриев, который позволяет вносить удобрения в почву. Создать сельскохозяйственного робота поручили инженерам индустриального университета ГАУ Северного Зауралья, где лабораторный образец и проходил испытания. Результаты разработчиков воодушевились, и в ряде хозяйств уже заинтересовались в ряде хозяйств.

Такой робот - четырехколёсный полноприводный квадроцикл - снабжён специальным щупом и микросхемами. Разработчики планируют установить на нем датчики, которые позволят ориентироваться в пространстве и определять спелость овощей. Например, томатов. Отмечается, что модель электроробота может стать хорошим помощником для тепличных хозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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