Погода 26 февраля в Тюмени: солнечно и ветрено

СЕГОДНЯ 04:44 2019-02-26T04:44:25+03:00

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Вторник, 26 февраля, в Тюменской области будет солнечным. Осадков не ожидается. Средняя температура воздуха по региону составит -9 -12 градусов. Ветер 4-8 м/с.

В Тюмени утро будет облачным, а во второй половине дня ясно и солнечно. Температура воздуха составит -9 -12 градусов, к вечеру похолодает до -14. Ветер 4-7 м/с.

В Тобольске пасмурно и слабый снегопад, столбики термометров покажут -9 -11 градусов, ветер 4-9 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске -12 -15, солнечно и тоже очень ветрено. В Ишиме холоднее всего, здесь -19 -15 градусов, как и по всему региону солнечно и ветрено.

Сегодня отмечается Всемирный день неторопливости. Его цель - призвать занятых людей, у кого постоянно не хватает времени на простые житейские радости, – остановиться и не спеша обдумать свою жизнь, насладится каждым её мигом здесь и сейчас.

Причём сегодня всё чаще звучит призыв не просто поддержать инициативу «неторопливого наслаждения жизнью», но и «неспешного, медленного питания», зародившегося как противопоставление быстрому. То есть идеологи Дня призывают отказаться от неполезного «фаст-фуда» и принимать пищу неспешно, наслаждаясь и смакую каждый кусочек здоровой и качественной еды.

В народном календаре 26 февраля - Мартинианов день. Для этого дня существовало несколько примет на погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и долгой.

Этот день также называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.

ИСТОЧНИК KP.RU