Закрыл двери и уехал: тюменцы обсуждают случай с женщиной и двумя детьми на остановке

СЕГОДНЯ 05:54 2019-02-26T05:54:56+03:00

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Жители Тюмени в социальных сетях активно обсуждают случай, который произошел на автобусной остановке улица Холодильная с женщиной и ее двумя детьми. Один ребенок заскочил в автобус маршрута №14, а мама и старшая дочь остались. Водитель закрыл двери и поехал.

- Можете считать меня яжематерью, Но как вообще у нас относятся к пассажирам - это просто ужас! Мы со старшей были буквально в двух шагах, и... водитель закрыл дверь перед, можно сказать, нашим носом, и уехал. Хотя прекрасно видел, что мы бежали. А в салоне автобуса моя дочь! Это вообще как? - недоумевает тюменка. - Ребенок растерялся, у кондуктора попросила телефон, та ответила, что у нее нет его, кто-то из пассажиров дал ей телефон и она мне позвонила, сказала, где выйдет. Слава богу деньги на проезд были.

Женщина возмущена от того, что с ней произошло.

- А если бы у дочери не было денег на проезд? Или ребенок не знает, где нужно выйти! - восклицает она.

К слову, горожанка разместила свой пост сразу на нескольких пабликах и везде сообщение вызвало живую реакцию. Одни горожане поддерживают ее возмущения и советуют обращаться в автотранспортное предприятие.

- Звоните в ПАТП. Объясняете ситуацию с номером автобуса и маршрутом. По голове водителя точно не погладят, - рекомендует Виталий Будимиров.

Многие горожане удивлены, зачем бегать за автобусом, ведь "четырнадцатые" ходят очень часто.

- Вообще не понимаю зачем бегать за автобусами! Жила в пригороде Тюмени, автобус ходил раз в 30 минут, вот там было лучше пробежаться, чтобы не стоять. А за автобусами, которые каждые 5-10 минут ездят, чего гоняться-то,- недоумевает Анастасия Кожокарь.

- В следующий раз ребёнка держите рядышком. Водители автобуса все время гонят, как сумасшедшие, не смотрят в зеркала. Сколько раз уже было, то прижмут в дверях, то вообще задавят. Хорошо, что ребенок сориентировался и попросил телефон, и все обошлось. Я бы ещё в Тюменьгортранс позвонила, - отметила Екатерина Теплоухова.

Другие защищают водителя, отмечая, что он, действительно, мог не понять, что ребенок не один и надо ждать еще кого-то.

- Откуда может знать водитель, чей ребенок зашел в автобус, кто с ним едет, и что произошло. Двери открыл, пассажиры зашли, вышли, закрыл, поехал дальше. Вы за ребенка в ответе, а не водитель. Никто не обязан за ним смотреть, тем более водитель автобуса, - считает Михаил Гарманов.

Дискуссия, кто прав, кто виноват продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU