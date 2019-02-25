СЕГОДНЯ 18:56 2019-02-25T18:56:32+03:00

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Заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов на совещании «Развитие племенного животноводства Тюменской области» заявил о том, что 2019 год в Тюменской области объявлен Годом племенного животноводства. По его словам, сейчас без целенаправленной, системной работы по развитию племенного животноводства и племенного дела нельзя рассчитывать на серьёзный результат.

- За последние полтора десятка лет продуктивность тюменского стада выросла в полтора раза. В 2005 году она составила около 4,5 тыс кг, и тогда это был серьезный показатель. По итогам 2018 года этот показатель у крупных и средних товаропроизводителей – 7700 кг, - отметил Владимир Чейметов.

Как отметил заместитель губернатора, пока Тюменская область – не лидер по молочной продуктивности отрасли. Без системной работы в вопросах племенного дела и абсолютно другого качества сельскохозяйственных животных с заданной продуктивностью и заданными параметрами жира и белка, регион будет находиться вне конкурентного поля.

- Именно поэтому в конце прошлого года мы провели ряд встреч и переговоров с лидерами в отрасли в вопросах генетических исследований, - подчеркнул он.

Одним из направлений работы станут возможности современных технологий и решений. В первую очередь, это программный продукт «Селэкс» компании «Плинор», который позволяет отслеживать состояние дел в стаде в режиме реального времени. Также в 2019 году в Тюменской области сформируют лабораторию по оценке качества молока и группу по расшифровке ДНК и подбора быков по европейским параметрам.

- В результате за непродолжительный период времени в стадах должны появиться животные с заданной продуктивностью, с заданными параметрами жира и белка, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU