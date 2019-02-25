В Тюменской области стремительно развивается цифровое здравоохранение

СЕГОДНЯ 18:39 2019-02-25T18:39:27+03:00

Сегодня это не тренд, а объективная необходимость

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Получить медицинские услуги в Тюменской области стало проще простого, благодаря развитию информационных технологий. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, цифровизация применяется практически во всех процессах: записи к врачу, управления ресурсами медорганизаций, внесения диагноза и ведения электронной медицинской карты.

В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил, что сегодня цифровое здравоохранение – это не тренд, а объективная необходимость, которая должна работать на повышение доступности медицинской помощи. В департаменте здравоохранения отметили, что сегодня уже более 50% жителей Тюменской области записываются на приём к врачу дистанционно, при помощи приложения «Медицина 72», регионального портала услуг, единого центра записи и инфокиосков. Кроме того, врач может записать пациента на следующий прием со своего рабочего места.

Развивается и электронная медицинская карта, разработан функционал по вакцинации, который позволил внедрить электронную медицинскую карту ребенка. Теперь, благодаря интеграции с программой Фонда социального страхования, в медучреждениях Тюменской области оформляют электронные листки нетрудоспособности.

Кроме того, в 2018 году продолжалась работа по внедрению системы управления ресурсами в медицинских организациях. В шести клиниках региона на единой платформе автоматизированы процессы медицины, финансов, складов, аптеки, диетпитания. В этом году к этой системе планируют «присоединиться» ещё четыре клиники Тюменской области.

- Важно, чтобы была единая информационная система, которая позволит в технической части ориентироваться быстро и оперативно включать все новые электронные возможности – именно над этим мы работаем, - отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

ИСТОЧНИК KP.RU