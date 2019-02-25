В Тюменской области большое внимание уделяется развитию педиатрической инфраструктуры

СЕГОДНЯ 18:18 2019-02-25T18:18:23+03:00

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В Тюменской области первоочерёдное внимание уделяется развитию педиатрической инфраструктуры с модернизацией детских поликлиник. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, это касается дооснащения медучреждений. Так, в прошлом году для шести тюменских поликлиник закупили 48 единиц оборудования – это аппараты УЗИ, ЭКГ, цифровые рентгеновские установки и многое другое. Кабинеты лор-врачей и офтальмологов получили дополнительное освещение.

Как отметил в своём послании Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин, к 2021 году необходимо перевести все детские поликлиники на новые стандарты. И дело не в том, чтобы появилась вывеска «Бережливая поликлиника», главное, чтобы люди почувствовали уважительное и бережное отношение к себе и к своему здоровью со стороны государства.

В департаменте здравоохранения отметили, что в Тюменской области в рамках создания модели «Бережливой поликлиники» продуманы архитектурно-планировочные решения внутренних пространств детских поликлиник для комфортного пребывания детей и их семей.

Пилотным учреждением в регионе для отработки новой модели медицинской организации в 2018 году стала детская поликлиника ОКБ№2. Эта модель оказывает первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства. В поликлинике предусмотрены открытая игровая зона для детей, регистратура с инфоматом, электронное табло с расписанием приема врачей, колл-центр, отдельный вход для больных детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и многое другое.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова отметила, что такие меры помогли вдвое увеличить время работы врача непосредственно с пациентом. При этом сократилось время оформления записи на прием к врачу и ожидания в очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU