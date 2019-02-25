В 2019-2020 годах в Тюменской области планируется создать более трёх тысяч мест в детских садах

СЕГОДНЯ 17:39 2019-02-25T17:39:42+03:00

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В Тюменской области продолжается создание мест в детских садах. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, оно проводится как за счет строительства и выкупа зданий, так и за счёт ремонтов имеющихся организаций.

В 2018 году в регионе ввели 2,2 тысячи дополнительных мест в детских садах, из которых почти 50% - для детей ясельного возраста. В 2019-2020 годах темп, взятый Тюменской областью, сохранится: здесь планируется создать ещё более 3 тысяч мест для детей в возрасте от трёх лет. К 2021 году доступностью образования для дошкольников всех возрастов планируется обеспечить 100%.

Отметим, что для записи в детский сад идти в учреждение совсем не обязательно, можно воспользоваться системой «Электронный детский сад». Программа учитывает возраст ребёнка, наличие льготного права на зачисление, дату заявления и желаемого зачисления, регистрацию по месту жительства.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что в 2019 году планируется открыть две новых школы. Одна из них откроется в Заводоуковске (на 900 мест), другая – в Тюмени, на ул. Бориса Житкова (на 1,2 тысячи мест). Также ведётся проектирование ещё нескольких школ – в микрорайонах Тюменский, Заречный и Звездный на Мысу. Кроме того, появится школа на 360 мест и в посёлке Молодёжный: к 2020 году школу планируется ввести в эксплуатацию. В Исетском районе появится детский сад на 150 дней, в микрорайоне «Москва» готовятся проекты школы и детского сада, в Ново-Антипино идёт работа над проектом детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU