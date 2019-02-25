Ветеранам и инвалидам Тюменской области возмещают расходы на оплату коммунальных услуг

СЕГОДНЯ 17:29 2019-02-25T17:29:38+03:00

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Более 200 тысяч жителей Тюменской области пользуются мерой социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату коммунальных услуг, в том числе услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в их числе: ветераны войны, труда, инвалиды, реабилитированные лица, граждане, пострадавшие от воздействия радиации и другие категории. Размер возмещения расходов – от 50 % до 100% от действующего тарифа на коммунальные услуги.

За счёт регионального бюджета в феврале 2019 год введена новая мера социальной поддержки в виде возмещения расходов на плату за обращение с ТКО. Получить поддержку смогут многодетные семьи, у которых доход ниже прожиточного минимума (10450 рублей), установленный правительством Тюменской области. Меру социальной поддержки будут предоставлять из расчета единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 100% на каждого ребенка (до тех пор, пока он не достигнет 18 лет) и 30% на каждого/единственного родителя или опекуна.

Стоит отметить, что мера социальной поддержки действует с 1 января 2018 года. Первую выплату произведут уже в апреле. Возмещение будет осуществлено на расходы на плату за обращение с твердыми коммунальными отходами, понесенные многодетными малоимущими семьями за первый и второй квартал 2019 года.

Также оказывают помощь в оплате коммунальных услуг и жилого помещения оказывают органы муниципальной власти. Субсидии гражданам предоставляются в том случае, если их расходы на оплату, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, превышают 22 %.

Узнать, имеете ли вы право на субсидии, можно в любом из пунктов ТРИЦ, по телефону горячей линии 399-399, либо в комплексном центре социального обслуживания населения в муниципальных районах по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU