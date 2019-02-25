В Тобольске предлагают создать Музей носков и картинг центр

СЕГОДНЯ 15:45 2019-02-25T15:48:01+03:00

Такие проекты предложены на чемпионате по решению кейсов

Изменить размер текста: A A

Музей носков и картинг центр предлагают создать в Тобольске. Проекты были предложены на чемпионате по решению кейсов 22 февраля. Мероприятие прошло на площадке мультицентра «Моя территория». За первенство боролись 25 команд из Тобольска, а также Тобольского и Уватского районов.

Команды предложили экспертному совету собственные идеи по развитию территории в области промышленности, бизнеса, туризма, экологии и других. Среди наиболее актуальных тем в области образования участники назвали вопрос междисциплинарного образования и переквалификации педагогов.

По итогам встречи 7 команд приглашены к участию в финале. Лучшие команды чемпионата пройдут практику в Администрации г. Тобольска, а также в Тобольском отделении ПАО «ВТБ».

Убедительную победу в состязании одержала команда «Электрон», победители пройдут практику в Администрации Тобольска. Второе место и возможность пройти практику в Тобольском отделении ПАО «ВТБ» получила команда «Вассерман». Почетное третье место заняла команда «ЦРМП». Все участники получили призы и памятные подарки от партнеров проекта – Тобольского драматического театра, кинотеатра «Апельсинема» и магазина настольных игр «Hobby Games».

Приз зрительских симпатий получили «Электрики», победу в онлайн-голосовании одержала команда «Лидер», а специальный приз от партнера проекта ФРК «Этажи» получила команда «Эврика».

В ближайшее время пройдет еще три муниципальных чемпионата по решению кейсов – в Заводоуковске, Ишиме и Ялуторовске. Лучшие команды будут приглашены в финал, который пройдет в областной столице. Подробнее о мероприятиях проекта в группе Вконтакте и Instagram Tyumen Case School.

ИСТОЧНИК KP.RU