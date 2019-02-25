Пока никто не видел: двухлетний малыш в Тюмени наелся сушеных мухоморов

СЕГОДНЯ 15:15 2019-02-25T15:15:59+03:00

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Двухлетний малыш в Тюмени отравился сушеными мухоморами. Коробочку с грибами он нашел на кухне и успел съесть несколько кусочков прежде чем его увидел отец. Мужчина вытащил руками гриб изо рта ребенка и сразу позвонил в скорую помощь.

Бригада прибыла через 13 минут после звонка. Медики промыли мальчику желудок и доставили в областную клиническую больницу № 1 для детального обследования и наблюдения.

Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии, он выписан домой, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.

Всего за минувшие сутки в больницы города были госпитализированы восемь малышей в возрасте до 5 лет. У детей диагностированы ожоги, отравления, травмы, инородное тело в дыхательных путях.

Врачи напоминают, если ребенок съел или выпил что-то неподходящее - таблетки, грибы, бытовую химию, первая помощь должна быть минимальной и оперативной: вызвать рвоту (надавить пальцем на корень языка), затем нужно промыть желудок, для этого дайте ребенку попить воды и вызовите повторно рвоту. Если очевидцев несколько, то пока один оказывает первую помощь, другой вызывает скорую помощь по телефонам 03, 103.

ИСТОЧНИК KP.RU