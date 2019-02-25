В Тюмени пройдет продовольственная ярмарка местных производителей
Специализированная (продовольственная) ярмарка пройдет в Тюмени в ближайшую субботу, 2 марта. Торговые ряды будут работать с 8 до 16 часов на четырех площадках:
- ул. Мельникайте, 126/2 – прилегающая территория ТЦ «П.О.Р.Т»;
- пр. Солнечный, 11 – прилегающая территория ТРК «Заречный двор»;
- ул. Севастопольская, 12 – прилегающая территория Выставочного зала;
- ул. Льва Толстого, 29 – территория парковки автомобилей.
Покупателям предложат широкий ассортимент овощей, мяса говядины, свинины, баранины, рыбной продукции, меда, яйца, дикоросов, молочной продукции и другое.
Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, продукцию предложат местные и региональные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, граждане, ведущие личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством.
ИСТОЧНИК KP.RU