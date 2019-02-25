В Тюмени пройдет продовольственная ярмарка местных производителей

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-25T14:50:10+03:00

Купить можно будет овощи, мясо, рыбу и многое другое

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Специализированная (продовольственная) ярмарка пройдет в Тюмени в ближайшую субботу, 2 марта. Торговые ряды будут работать с 8 до 16 часов на четырех площадках:

- ул. Мельникайте, 126/2 – прилегающая территория ТЦ «П.О.Р.Т»;

- пр. Солнечный, 11 – прилегающая территория ТРК «Заречный двор»;

- ул. Севастопольская, 12 – прилегающая территория Выставочного зала;

- ул. Льва Толстого, 29 – территория парковки автомобилей.

Покупателям предложат широкий ассортимент овощей, мяса говядины, свинины, баранины, рыбной продукции, меда, яйца, дикоросов, молочной продукции и другое.

Как сообщили в городском департаменте потребительского рынка, продукцию предложат местные и региональные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, граждане, ведущие личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством и животноводством.

ИСТОЧНИК KP.RU