При ремонте дороги улицы Одесской в Тюмени спилят 70 деревьев

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-25T14:32:18+03:00

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На улице Одесской в Тюмени в нынешнем году спилят 70 деревьев. Рубка пройдет в рамках капитального ремонта дороги.

Участок от улицы Республики до улицы 50 лет Октября уже начали обновлять. Здесь перенесут от дороги инженерные коммуникации, проложат ливневую канализацию, заменят основание и покрытие проезжей части. Там, где нет, проложат тротуары, установят освещение и остановочные пункты. На перекрестках проезжая часть будет расширена, чтобы увеличить пропускную способность дороги и обеспечить безопасность движения.

Как пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, деревья будут снесены в местах уширения проезжей части, устройства переходно-скоростных полос, а также размещения остановок общественного транспорта.

Все работы планируется завершить до 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU