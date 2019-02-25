Хотела помочь: тюменка воткнула нож в спину своему знакомому

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-25T14:04:05+03:00

Она заступилась за мужа, когда мужчины повздорили

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Тюменка, заступаясь за своего мужа, чуть не убила его собутыльника. Женщина вонзила ему в спину кухонный нож.

Инцидент произошел в доме по улице Буденного. Во время пьяной посиделки мужчины, разговаривая, повздорили и стали драться. Это увидела супруга одного из них. Женщина решила помочь своему супругу и ударила ножом обидчика мужа. Вырвавшись, потерпевший выбежал из квартиры и попросил помощи у соседей.

На место происшествия были вызваны медики, а затем полицейские. К их приезду женщина уже покинула место преступления, однако 38-летнюю подозреваемую нашли у нее дома.

На тюменку заведено уголовное дело на основании части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU