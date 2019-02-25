2019-02-25T13:37:52+03:00
Звезды

На ремонт тюменской филармонии потратят более 105 миллионов рублей

Будут обновлены внешний вид здания и сценическое оборудование
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На ремонт тюменской филармонии потратят более 105 миллионов рублейНа ремонт тюменской филармонии потратят более 105 миллионов рублейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Более 105 млн рублей на капитальный ремонт филармонии Тюмени планирует потратить Тюменской концертно-театральное объединение. На сайте госзакупок объявлен конкурс на выполнение работ. Требуется обновить фасад, крышу, вытяжки вентиляции и систему сценической механизации сцены.

Цоколь здания будет выполнен из полированной гранитной плиты толщиной 20 мм и керамогранитной плитки, крыльцо — из шлифованной гранитной плиты 20 мм.

Начать работы планируется 1 мая, а завершить - 31 августа.

Максимальная цена ремонта 105 млн 356,4 тысяч рублей. Сейчас идет прием заявок, итоги будут подведены 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тобольске предлагают создать Музей носков и картинг центр
Пока никто не видел: двухлетний малыш в Тюмени наелся сушеных мухоморов
В Тюмени пройдет продовольственная ярмарка местных производителей
При ремонте дороги улицы Одесской в Тюмени спилят 70 деревьев
Хотела помочь: тюменка воткнула нож в спину своему знакомому
Тюменский ледолаз выиграл Кубок Мира 2019 года
Тюменцы примут участие в московской конференции «Благотворительность в России»
В Тюмени горел детский сад для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Александр Моор поздравил Глеба Ретивых и Александра Большунова с серебром на Чемпионате мира
Тюменец просто так прострелил ноги племяннику
Тюменский блогер устроил на дороге шоу с полуголыми танцовщицами
Стало известно, что делал в торговом центре Тюмени "Конь в пальто"
Тюменцы стали реже болеть половыми инфекциями
Тюменские коммунисты провели митинг на Центральной площади
Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие: тюменцам рассказали, как позаботиться о бездомных животных
Туроператоры Европы заинтересовались путешествиями в Тюменскую область
Студенты Тюмени устроят массовый забег на лыжах
Пожар в ТЦ "Зеленый берег" в Тюмени тушили 13 машин спецтехники и 38 пожарных
По Тюмени гуляет "Конь в пальто"
Смертельное ДТП: в Тюмени "Хундай Солярис" протаранил столб
В Тюмени закрыли для проезда перекресток ул. Амурской и ул. Восстания
Погода 25 февраля в Тюмени: пасмурно и небольшой снег
В Тюменской области стартует партийный проект «Чистая страна»
Оздоровительные программы тюменского центра помогают отдыхающим поправить здоровье
Тюменская команда КВН «Наполеон Динамит» готовится к 1/8 финала
Краеведческий музей сладковской школы - один из лучших в России