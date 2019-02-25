СЕГОДНЯ 13:36 2019-02-25T13:37:52+03:00

На ремонт тюменской филармонии потратят более 105 миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

Будут обновлены внешний вид здания и сценическое оборудование

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Более 105 млн рублей на капитальный ремонт филармонии Тюмени планирует потратить Тюменской концертно-театральное объединение. На сайте госзакупок объявлен конкурс на выполнение работ. Требуется обновить фасад, крышу, вытяжки вентиляции и систему сценической механизации сцены.

Цоколь здания будет выполнен из полированной гранитной плиты толщиной 20 мм и керамогранитной плитки, крыльцо — из шлифованной гранитной плиты 20 мм.

Начать работы планируется 1 мая, а завершить - 31 августа.

Максимальная цена ремонта 105 млн 356,4 тысяч рублей. Сейчас идет прием заявок, итоги будут подведены 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU