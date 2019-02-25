2019-02-25T12:56:50+03:00
Спорт

Тюменский ледолаз выиграл Кубок Мира 2019 года

У него четыре золотые медали из шести возможных
Марина АНТОНОВА
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Тюменский ледолаз выиграл Кубок Мира 2019 года. Фото Николая КузовлеваТюменский ледолаз выиграл Кубок Мира 2019 года. Фото Николая Кузовлева
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Тюменский ледолаз Николай Кузовлев выиграл Кубок Мира 2019 в дисциплине трудность! На финальном старте в США Николай завоевал серебряную медаль в категории "трудность" и золотую в категории "скорость".

За весь сезон чемпионата у тюменца 4 золотые медали из шести в категории "трудность". В Америке сильней его в этом виде лазанья оказался швейцарский спортсмен Yannick Glatthard.

8-10 марта в городе Кирове состоится итоговый старт сезона - Чемпионат Мира.

Напомним, что на данный момент он является 7-кратным Чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка мира. В конкурсе "Спортивная элита Тюменской области 2018" Николай Кузовлев стал лауреатом в номинации "Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр".

ИСТОЧНИК KP.RU

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