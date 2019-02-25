Тюменцы примут участие в московской конференции «Благотворительность в России»

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-25T12:12:47+03:00

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Тюменская делегация примет участие в ежегодной конференции «Благотворительность в России», которая состоится в Москве 1 марта. На ней будут обсуждаться темы социальной поддержки в условиях нестабильной экономической ситуации. В стране внедряется новое пенсионное законодательство, очевидно, что в недалеком будущем возникнет необходимость создавать программы содействия или прямой помощи людям предпенсионного возраста. Такие программы могут создаваться как по линии корпоративной социальной ответственности, так и благотворительными фондами.

- Многие из нас считают, что благотворительность - это роскошь, доступная большим компаниям и обеспеченным людям, но я абсолютно уверена, что это не так. Каждый из нас может внести свою посильную лепту в это важное, благородное дело. И здесь важна не только сумма, но и искреннее желание быть причастным, неравнодушие, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья». - В наши мероприятия, проводимых в рамках проекта «Крепкая семья», мы всегда включаем благотворительные акции, рассчитанные на всю семью, тем самым показывая, что благотворительность - это просто и доступно каждому и даже маленький ребёнок может внести свой вклад.

Отдельно будет затронута тема бренда в благотворительности. Нужен ли вообще бренд благотворительности? Бренд фонда и репутация его учредителя: как найти баланс и избежать конкуренции между брендом корпорации и брендом корпоративного фонда? Как построить взаимодействие между частным фондом учредителя и корпоративным фондом его компании? Кобрендинговые проекты в благотворительности. А также существует ли конкуренция на благотворительном рынке, нужно ли её поддерживать или стараться избегать?

- Считаю, что о благотворительности говорить надо - много и громко. В этой сфере существует масса стереотипов, которые необходимо развенчивать. Именно поэтому мы уже три года подряд поддерживаем конференцию Ведомостей «Благотворительность в России». Информация и знакомства, которые на ней получаешь, незаменимы, - рассказала Полина Гаранина, директор ООО «Коммуникационного агентства «Пионер».

Зарегистрироваться на конференцию можно на здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU