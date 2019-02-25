В Тюмени горел детский сад для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-25T12:53:28+03:00

В Тюмени горел детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья Фото: Ольга Крыльцова

На место происшествия выехали 9 пожарных машин и 24 огнеборца

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Пожар в тюменском детском саду-школе № 82 с ограниченными возможностями здоровья сегодня произошел пожар. Возгорание произошло в раздевалке. Сообщение о нем поступило оперативному дежурному Единой диспетчерской службы Тюмени в 12 часов 43 минуты.

- На место выехали 24 пожарных и 9 единиц техники. Возгорание было ликвидировано до прибытия подразделений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Площадь горения составила 3 квадратных метра.

Погибших и пострадавших нет. 48 воспитанников учреждения были эвакуированы в соседний корпус. Предварительная причина – детская шалость.

ИСТОЧНИК KP.RU