2019-02-25T11:51:09+03:00
Спорт

Александр Моор поздравил Глеба Ретивых и Александра Большунова с серебром на Чемпионате мира

Ребята пришли вторыми к финишу в командном спринте классическим стилем
Маргарита КАЛИНКИНА
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Александр Моор поздравил Глеба Ретивых и Александра Большунова с серебром на Чемпионате мира. Фото ФЛГРАлександр Моор поздравил Глеба Ретивых и Александра Большунова с серебром на Чемпионате мира. Фото ФЛГР
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Тюменские лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов выиграли серебряные медали на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Они выступали в командном спринте классическим стилем.

С высокими наградами спортсменов поздравил глава Тюменской области Александр Моор., сообщили в пресс-службе губернатора.

- Не устаю радоваться успехам сборной России и наших земляков, ребята, вы молодцы!, – опубликовал поздравление на своих страницах в социальных сетях Александр Викторович.

В этой гонке победу одержала сборная Норвегии. Её время 18 минут 49,86 секунд. Россияне уступили норвежцам 1,88 секунды. Замкнули тройку лучших итальянцы.

Напомним, что на чемпионате мира у сборной России это уже четвертая медаль. Ранее Александр Большунов занял второе место в скиатлоне, а Глеб Ретивых и Наталья Непряева выиграли бронзу в спринте и скиатлоне соответственно.

Впереди индивидуальная гонка, эстафета 4х10 и масс-старт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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