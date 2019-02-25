2019-02-25T11:38:35+03:00
Происшествия

Тюменец просто так прострелил ноги племяннику

Объяснить причину поступка мужчина не смог
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец просто так прострелил ноги племянникуТюменец просто так прострелил ноги племянникуФото: Ольга Крыльцова
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В Тюменском районе мужчина просто так прострелил ноги своему племяннику. Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Солнышко». Родственники из поселка Винзили распивали спиртные напитки и когда застолье закончилось 46-летний мужчина пошел домой, а его 59-летний дядя достал охотничье ружьё и дважды выстрелил ему в ноги.

Мужчину госпитализировали. На допросе в Межмуниципальном отделе МВД России «Тюменский» задержанный не смог пояснить, зачем он это сделал. Мужчина лишь рассказал, что ружье нашел несколько лет назад и хранил на даче.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили в пресс-службе Тюменской области. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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