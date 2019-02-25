2019-02-25T10:42:26+03:00
Общество

Тюменский блогер устроил на дороге шоу с полуголыми танцовщицами

Новой выходкой горожанина уже заинтересовалась полиция
Марина АНТОНОВА
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Тюменский блогер устроил на дороге шоу с полуголыми танцовщицамиТюменский блогер устроил на дороге шоу с полуголыми танцовщицами
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Тюменский блогер Эдуард Филиппов вновь удивил горожан. 23 февраля он проехал по улицам областной столицы на кабриолете с двумя полураздетыми девушками. Пассажирки в купальниках и колготках в сетку танцевали во время поездки. Во время остановок на светофорах они кричали поздравления проезжающим водителям и в открытые окна бросали им носки. Кто-то из автомобилистов даже выходил из машины, чтобы сфотографировать танцующий кабриолет.

В этот же день ролик появился в Инстаграме Эдуарда. Он пояснил, что таким образом поздравил мужчин Тюмени с Днем защитника Отечества. Необычный автомобиль попал также в объективы камер многих очевидцев и разлетелся по соцсетям.

Об очередной выходке блогера узнали и полицейские. Как сообщили пресс-секретарь городского УМВД Мария Новопашина, по факту случившегося уже назначена проверка. О её результатах будет сообщено дополнительно.

Напомним, Филимонов уже известен горожанам по своим неоднозначным выходкам. Так, летом он разъезжал в ванне-прицепе по улицам города, плескался в пенной воде и терся мочалкой. Тогда водитель автомобиля получил штраф от ГИБДД. Чуть позже Эдуард голый со связанными руками и заклеенным ртом ходил на цепи за девушкой, одетой в черную кожу. Эта выходка возмутила многих прохожих, ведь увидеть их могли и дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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