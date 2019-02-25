2019-02-25T10:12:26+03:00
Звезды

Стало известно, что делал в торговом центре Тюмени "Конь в пальто"

Маргарита КАЛИНКИНА
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Стало известно, что делал в торговом центре Тюмени "Конь в пальто". Фото МТЦ "Космос"Стало известно, что делал в торговом центре Тюмени "Конь в пальто". Фото МТЦ "Космос"
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Стало известно, как в торговом центре появился конь в пальто. Он гулял вдоль магазинов и читал пьесу. О нем в социальных сетях накануне, 24 февраля, рассказали очевидцы, а сегодня раскрыли интригу в концертно-театральном центре "Космос".

— Мы хотели привлечь внимание людей, чтобы среди своих повседневных дел они заметили рядом с собой что-то выбивающееся из обыденности, не каждый день увидишь в торговом центре коня, предлагающего почитать пьесу. Чтобы они поняли, что театр близко, буквально на расстоянии вытянутой руки, и он может быть разным, – прокомментировала куратор проекта Виктория Заворотчева.

Конь предлагал прочитать по ролям пьесу Александра Володарского «Лена не пришла домой». Ее прочтут на третьей читке «Почитать есть чё?», которая пройдет в молодежном театральном центре «Космос» (ул. Республики, 165а) 28 февраля в 19:00. Возрастное ограничение 16+. Вход свободный, регистрация тут.

Напоминаем, что все произведения читок стали участниками драматургического конкурса «Старый конь». Именно поэтому он как символ этого события познакомил посетителей торгового центра с некоторыми строками пьесы, побеседовал о драматургии, театре и книгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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