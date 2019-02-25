2019-02-25T09:27:51+03:00
Здоровье

Тюменцы тали реже болеть половыми инфекциями

За год заболеваемость снизилась на 29%
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жители Тюменской области стали меньше болеть инфекциями, передающимися половым путем. За последние 3 года показатель заболеваемости такими недугами снизился 29% и в 2018 году составил 156,7 человек на 100 тысяч населения. Аналогичный показатель за 2017 год составлял 175,5.

Например, показатель заболеваемости сифилисом в 2018 году составил 9,3 на 100 тыс. населения, за 2017 год - 11,8 на 100 тыс. населения. Случаев гонореи за год уменьшилось на 24,1%.

Такие данные приводит областной департамент здравоохранения. Отмечается также снижение заболеваемости трихомониазом, хламидиозом и герпесом.

Сейчас чаще всего среди половых инфекций встречаются трихомониаз - 32,2%, аногенитальные бородавки - 20,7%, хламидиоз - 20,6%, урогенитальный герпес - 10,9%, гонорея - 9,6%, сифилис – 6%. Наиболее уязвимой является группой являются молодые люди в возрасте 18-29 лет.

Медики напоминают, что инфекции не только сами наносят вред организму, но и могут дать осложнения. Они повышают риск приобретения ВИЧ-инфекции в три или более раз.

Инфицированные матери могут передать вирус ребенку, что приводит может привести к мертворождению, смерти новорожденного, рождению ребенка с низкой массой тела, недоношенности, сепсису, пневмонии и врожденным дефектам.

Гонорея и хламидиоз, являются основными причинами воспалительных заболеваний органов малого таза, неблагоприятных исходов беременности и бесплодия.

Лучшей профилактикой инфекций является отказ от случайных половых связей, наличие одного полового партнера, использование средств индивидуальной защиты, повышение информированности населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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