2019-02-25T10:13:40+03:00
Общество

Тюменские коммунисты провели митинг на Центральной площади

Протестовали против реформ
Сергей Зорин
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Фото: ТЛФото: ТЛ
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Региональное отделение Российской коммунистической рабочей партии провело вчера, 24 февраля, в Тюмени митинг против пенсионной, мусорной и других реформ. Во главе согласованного мероприятия – первый секретарь тюменского обкома РКРП Александр Черепанов.

Как сообщает "Тюменская линия", митинг состоялся у памятника Ленину в 13 часов. На Центральной площади собралось около 60-ти человек, включая представителей РКРП, тюменского областного комитета РОТ ФРОНТа, МОД «Трудовая Тюмень» и областного Совета РКСС, областного комитета Советских женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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