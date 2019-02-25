Тюменские коммунисты провели митинг на Центральной площади
Протестовали против реформ
Фото: ТЛ
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Региональное отделение Российской коммунистической рабочей партии провело вчера, 24 февраля, в Тюмени митинг против пенсионной, мусорной и других реформ. Во главе согласованного мероприятия – первый секретарь тюменского обкома РКРП Александр Черепанов.
Как сообщает "Тюменская линия", митинг состоялся у памятника Ленину в 13 часов. На Центральной площади собралось около 60-ти человек, включая представителей РКРП, тюменского областного комитета РОТ ФРОНТа, МОД «Трудовая Тюмень» и областного Совета РКСС, областного комитета Советских женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU