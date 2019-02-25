2019-02-25T08:53:23+03:00
Дом. Семья

Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие: тюменцам рассказали, как позаботиться о бездомных животных

Акция продлится до 19 марта
Маргарита КАЛИНКИНА
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тюменцам рассказали, как позаботиться о бездомных животныхтюменцам рассказали, как позаботиться о бездомных животныхФото: Ольга Крыльцова
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Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие, решили активисты тюменского отделения «Молодой Гвардии» и запустили марафон по сбору корма, круп, медикаментов и других бюджетных товаров для бездомных животных.

Акция проходит с 19 февраля и уже собрано более 3 коробок с продуктами, но этого недостаточно. Всех горожан молодежь призывает присоединиться. Полный список и подробную информацию о сборе Тюменцы могут найти в группе ВКонтакте «Молодая Гвардия | Тюмень». Информационный отчет по марафону организаторы ежедневно публикуют под хэштегом #марафондобра_мгер72.

- Не все горожане знают, как можно помочь животным. Мы облегчили этот процесс, предоставив полный список необходимого и организовав сбор в самом центре города. Каждый может принести корм, вещи и медикаменты, которые очень важны для бездомных животных. После завершения акции мы совместно со всеми желающими посетим приют и передадим всё, что было собрано - прокомментировал исполняющий обязанности руководителя Тюменского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия» Владимир Сбитнев.

Организаторы подчеркивают, что деньги не нужны, принимаются только материальные вещи. Акция продлится до 19 марта. Пункт приёма: Тюменское отделение «Молодой Гвардии», по адресу Володарского, 47

ИСТОЧНИК KP.RU

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