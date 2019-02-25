Туроператоры Европы заинтересовались путешествиями в Тюменскую область

СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-25T08:38:07+03:00

«Императорский маршрут» и бренд региона Visit Tyumen вызвали интерес на туристической выставке в Сербии

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Иностранным туроператорам Европы предложили лично побывать в Сибири и оценить потенциал и возможности для отдыха в Тюменской области. Делегация нашего региона в минувшие выходные приняла участие в Международной туристической выставке "Sаjam Turizma" в столице Сербии Белграде. Свои экспозиции представляли 55 стран, их посмотрели около 77 тысяч участников

В рамках деловой программы иностранным туроператорам рассказали о далекой и загадочной Сибири, показали тематические видеоролики, представили официальный туристический бренд Тюменской области Visit Tyumen и пригласили отправиться в инфотур.

После такого путешествия двусторонние отношения с будут развиваться более предметно, уверены в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Тюменцы готовы удивить иностранных путешественников настоящей царской охотой с казаками на лошадях, комфортными базами отдыха с термальными источниками и SPA-комплексами, потрясающими архитектурными ансамблями, такими как Абалак и Тобольский кремль.

Близкой для сербов оказалась тематика национального туристического проекта «Императорский маршрут». Тюменская область является координатором проекта, и туроператоры Сербии намерены рассмотреть возможности сотрудничества в этом ключе.

В рамках форума в Белграде также прошли Дни духовной культуры России, где широко были представлены традиционные сибирские ремесла. В «Русском доме» действовала выставка народных художественных промыслов. Здесь представители русской диаспоры смогли познакомиться с работами шедеврами мастеров Тобольской косторезной фабрики и Сибирской ковровой фабрики, расположенной в Ишиме.

- Регионы, такие как Тюменская область, могут открыть иностранцам другую Россию, не такую, какой они привыкли ее видеть в Москве или Санкт-Петербурге, - отметила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Она присутствовала на выставке и отметила слаженную работу тюменской делегации.

В туристической сфере Тюменская область ориентируется на экспорт собственных услуг, и региону есть, что показать. Сотрудничать с регионом в туристической сфере уже намерены Сербия, Греция, Испания, Швейцария и Болгария.

Установить деловые контакты со странами удалось, в том числе, благодаря участию в подобных выставках, где Тюменская область имеет возможность заявить о себе и сформировать группы иностранных туроператоров для участия в инфотурах по Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU