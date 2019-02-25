СЕГОДНЯ 07:36 2019-02-25T07:36:06+03:00

Кросс будет посвящен началу Всемирной Универсиады в Красноярске

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Студенты Тюмени устроят массовый забег на лыжах в поддержку Всемирной Универсиады. Лыжный кросс состоится 1 марта. Его организует Тюменский государственный университет совместно с Советом ректоров вузов Тюменской области и приглашает всех горожан присоединиться.

Тюменцы хотят таким образом поддержать российских участников XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске.

Гонка пройдет на базе Центра зимних видов спорта ТюмГУ (ул. Барнаульская, 41), дистанция составит 1200 метров. Первые финишировавшие три человека среди мужчин и женщин получат памятные подарки и призы. Разделение по возрасту не предполагается. Предварительная регистрация не требуется, сообщили в Департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежнолй политике Тюменской области.

Всем желающим лыжи выдадут бесплатно при наличии документа, удостоверяющего личность. Количество лыж ограничено, наличие собственных приветствуется.

Начало гонки с 14:00 до 15:30. Регистрация участников начнется в 14:00-15:00, лыжный кросс с 15:00 до 15:30.

Подробности по телефону +79129258227 Евгений Владимирович Черепенин специалист центра поддержки талантливых обучающихся управления молодежной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU