Пожар в ТЦ "Зеленый берег" в Тюмени тушили 13 машин спецтехники и 38 пожарных
Пожар в торговом центре "Зеленый берег" произошел сегодня, 25 февраля, ночью. Сообщение о возгорании дежурному МЧС поступило в 00.53. На улицу Алебашевскую выехали 13 машин спецтехники и 38 пожарных.
Первые расчеты были на месте уже через 6 минут. Во время тушения из здания эвакуировали двадцать человек. Локализация огня была объявлена в 01 часа 30 минут, ликвидация еще через 3 минуты, сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Тюменской области.
Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Огнем повреждено электрооборудование на площади всего 0.5 м.
Отметим, что утром в социальных сетях появились фотографии с места событий. Горожане были обеспокоены таким количеством машин возле "Зеленого берега". Кто-то предположил, что были учения.
ИСТОЧНИК KP.RU