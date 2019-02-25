Смертельное ДТП: в Тюмени "Хундай Солярис" протаранил столб

СЕГОДНЯ 06:42 2019-02-25T06:54:17+03:00

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Смертельная авария произошла поздно вечером в субботу, 23 февраля, в Тюмени. В районе микрорайона Новоантипинский у дома 7 корп. 1 по улице Беловежской автомобиль "Хундай Солярис" на полной скорости въехал в столб. 27-летний водитель погиб на месте.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что сообщение об аварии поступило от очевидцев в 22:15. Обстоятельства аварии устанавливаются. По словам свидетелей ДТП, водитель не справился с управлением. Скорее всего он был пьян.

Фото очевидцев vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU