В Тюмени закрыли для проезда перекресток ул. Амурской и ул. Восстания
Объехать это место можно по четыре улицам
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Движение транспорта будет с 25 февраля временно ограничено на пересечении ул. Амурской и ул. Восстания в Тюмени. Проест закроют до 12 марта в связи с прокладкой трубопровода водоснабжения к объекту капитального строительства по улице Восстания.
Автолюбителей убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
В качестве путей объезда в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта предложили использовать ул. Локомотивную, ул. Магнитогорскую, пер. Красовского, ул. Восстания и межквартальные проезды.
ИСТОЧНИК KP.RU