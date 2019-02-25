2019-02-25T05:40:06+03:00
Авто

В Тюмени закрыли для проезда перекресток ул. Амурской и ул. Восстания

Объехать это место можно по четыре улицам
Маргарита КАЛИНКИНА
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Движение транспорта будет с 25 февраля временно ограничено на пересечении ул. Амурской и ул. Восстания в Тюмени. Проест закроют до 12 марта в связи с прокладкой трубопровода водоснабжения к объекту капитального строительства по улице Восстания.

Автолюбителей убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

В качестве путей объезда в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта предложили использовать ул. Локомотивную, ул. Магнитогорскую, пер. Красовского, ул. Восстания и межквартальные проезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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