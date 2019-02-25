Погода 25 февраля в Тюмени: пасмурно и небольшой снег

СЕГОДНЯ 04:43 2019-02-25T04:43:25+03:00

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Понедельник, 25 февраля, в Тюменской области будет пасмурным, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -9 -14 градусов.

Так, в Тюмени и Тобольске столбики термометров днем покажут -9 -12 градусов, ветер 5-11 м/с и пасмурно. Весь день будет идти небольшой снег. В Ялуторовске, Заводоуковске и Ишиме -10 -14, облачно и без осадков, ветер 6-12 м/с.

В народном календаре 25 февраля названо Алексеем Рыбным. Считалось, что с этого дня начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. Поэтому в этот день готовили рыбные блюда, главными из них были расстегаи.

Также в день Алексея выносили на мороз посевные семена — считалось, что так они дадут лучший урожай. Также поступали и с пряжей, считалось, что мороженые нитки будут ровнее.

По погоде примечали: чем холоднее на Алексея — тем теплее будет март.

ИСТОЧНИК KP.RU