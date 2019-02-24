В Тюменской области стартует партийный проект «Чистая страна»
Контролем за проведением реформы сбора твёрдых бытовых отходов займётся Региональный общественный совет партийного проекта «Чистая страна», который начинает свою работу в Тюменской области. По словам руководителя общественного совета, генерального директора завода «Стеклотех» Елены Острягиной, план первоочерёдных действий уже намечен.
- Мы намерены встретиться с представителями управляющих компаний, чтобы не допускать ошибок при начислении платы за вывоз ТБО. Такие жалобы уже есть. Кроме того, не оставим без внимания работу мусоросортировочного завода, - отметила она.
Елена Острягина подчеркнула, что совет не раз приедет на предприятие, чтобы подробнее познакомиться с его деятельностью. Также запланированы встречи с тюменскими предпринимателями, которые заинтересованы в развитии переработки.
Как отметила руководитель партийного проекта «Чистая страна» в Тюменской области, депутат областной думы Инна Лосева, таких предпринимателей в Тюменской области немало, и они не против получать сырьё, в т.ч. от мусоросортировочного завода.
ИСТОЧНИК KP.RU