В Тюменской области стартует партийный проект «Чистая страна»

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-24T18:16:30+03:00

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Контролем за проведением реформы сбора твёрдых бытовых отходов займётся Региональный общественный совет партийного проекта «Чистая страна», который начинает свою работу в Тюменской области. По словам руководителя общественного совета, генерального директора завода «Стеклотех» Елены Острягиной, план первоочерёдных действий уже намечен.

- Мы намерены встретиться с представителями управляющих компаний, чтобы не допускать ошибок при начислении платы за вывоз ТБО. Такие жалобы уже есть. Кроме того, не оставим без внимания работу мусоросортировочного завода, - отметила она.

Елена Острягина подчеркнула, что совет не раз приедет на предприятие, чтобы подробнее познакомиться с его деятельностью. Также запланированы встречи с тюменскими предпринимателями, которые заинтересованы в развитии переработки.

Как отметила руководитель партийного проекта «Чистая страна» в Тюменской области, депутат областной думы Инна Лосева, таких предпринимателей в Тюменской области немало, и они не против получать сырьё, в т.ч. от мусоросортировочного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU