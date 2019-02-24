2019-02-24T17:31:35+03:00
Общество

Оздоровительные программы тюменского центра помогают отдыхающим поправить здоровье

Положительная динамика от лечения отмечена у 97,5%
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Оздоровительные программы тюменского центра помогают отдыхающим поправить здоровьеОздоровительные программы тюменского центра помогают отдыхающим поправить здоровьеФото: Татьяна Коркина
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Современные технологии восстановительной медицины используются в тюменском оздоровительном центре «Красная гвоздика». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, при помощи современного оборудования российского и зарубежного оборудование высококвалифицированные специалисты предоставляют клиентам более 110 видов медицинских услуг.

Большую популярность набирает патентованная методика пассивного подводного вертикального вытяжения позвоночника в терапевтическом минеральном бассейне. В нём находится уникальная по своему химическому составу среднетермальная минеральная вода. В 2018 году лечение в таком бассейне прошли 250 человек. У всех отдыхающих, в комплексное лечение которых врачи включили методику пассивного подводного вытяжения позвоночника, отмечается положительная динамика объективных данных, уменьшение болевого синдрома, улучшение осанки.

С прошлого года оздоровительная программа включает такой метод, как кинезиотейпирование. Это метод реабилитации, который применяется после травм и операций, при заболеваниях костно-мышечной системы и при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Оздоровительные программы основаны и на использовании уникальных природно-климатических ресурсов в сочетании с рекреационно-оздоровительными методиками. В их числе – принятие воздушных и солнечных ванн, терренкур, фитолечение, флоротерапия, легкие физические нагрузки и др. Природные ресурсы помогают гармонизации жизненных сил человека.

В общей сложности 97,5% отдыхающих покидали центр в 2018 году с положительной динамикой от лечения. И по объективной оценке лечащих врачей, и по мнению пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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